Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днём Победы

Мэр поблагодарил ветеранов Великой Отечественной

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с Днём Победы. Мэр назвал 9 Мая праздником, который встречает уже четыре послевоенных поколения

Он отметил, что поколение ветеранов обеспечило мир и безопасность нашей страны на семь долгих десятилетий ценой огромных жертв и лишений.

Сегодня наш долг – сделать это для будущих поколений нашей страны. В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться так, как это делали они.

Собянин поблагодарил ветеранов за их подвиг, а москвичей – за поддержку и любовь к Родине.

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