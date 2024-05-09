ВСУ атаковали нефтебазу на Кубани

Начался пожар

Над селом Юровка на Кубани этой ночью сбиты около шести беспилотников ВСУ. Несколько дронов упали на территории нефтебазы, там повреждены резервуары, начался пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Также ночью подвергся массированному обстрелу Белгород и его пригороды. Восемь человек получили ранения. Повреждены квартиры в жилых домах и автомобили.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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