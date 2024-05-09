8 человек пострадали во время ночного обстрела Белгорода

Повреждены жилые дома

Семеро взрослых и один ребёнок пострадали во время массированного обстрела Белгорода этой ночью. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.

Разрушения выявлены в 34 квартирах, около 40 автомобилей посечены осколками. На местах прилётов работают оперативные службы, специалисты строительных организаций и управляющих компаний.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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