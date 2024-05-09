Главный праздник России: страна отмечает День Победы

Исполнилось 79 лет со дня Великой Победы

Сегодня вся страна говорит спасибо ветеранам, которые отстояли Отечество в одной из самых кровопролитных войн. 9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа.

Первый парад-победителей 24 июня на Красной площади принимал маршал Георгий Жуков. Тогда к Мавзолею были брошены фашистские знамена. Наш народ потерял в сражениях Великой Отечественной более 20-ти миллионов человек.

Сегодня по Красной площади в честь 79-годовщины Победы промаршируют более девяти тысяч человек, в том числе участники спецоперации. Пройдут 70 единиц техники, среди них - грозные комплексы "Ярс".

Дань памяти ветеранам на арктическом острове Котельный, где расположена наша военная база "Северный клевер", отдали моряки. В торжественном марше они прошли по плацу. А в механизированной колонне были представлены стоящие на боевом дежурстве установки берегового ракетного комплекса "Бастион".

Одним из первых День Победы сегодня встретил Владивосток - главная база Тихоокеанского флота. Смотрите репортаж корреспондента "ТВ Центра" Ольги Скрипниковой.

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