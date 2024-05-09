ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главный праздник России: страна отмечает День Победы

09:45
  • четверг
  • 09 мая 2024

Исполнилось 79 лет со дня Великой Победы

Сегодня вся страна говорит спасибо ветеранам, которые отстояли Отечество в одной из самых кровопролитных войн.  9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа. 

Первый парад-победителей 24 июня на Красной площади принимал маршал Георгий Жуков. Тогда к Мавзолею были брошены фашистские знамена. Наш народ потерял в сражениях Великой Отечественной более 20-ти миллионов человек.

Сегодня по Красной площади в честь 79-годовщины Победы промаршируют более девяти тысяч человек, в том числе участники спецоперации. Пройдут 70 единиц техники, среди них - грозные комплексы "Ярс".

Дань памяти ветеранам на арктическом острове Котельный, где расположена наша военная база "Северный клевер", отдали моряки. В торжественном марше они прошли по плацу. А в механизированной колонне были представлены стоящие на боевом дежурстве установки берегового ракетного комплекса "Бастион".

Одним из первых День Победы сегодня встретил Владивосток - главная база Тихоокеанского флота. Смотрите репортаж корреспондента "ТВ Центра" Ольги Скрипниковой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Празднование Дня Победы в России
Празднование Дня Победы в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.