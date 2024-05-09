Космонавты обратились к россиянам с борта МКС

Они поблагодарили ветеранов за Победу

Россия отмечает День Победы. Одним из первых с праздником россиян поздравил экипаж МКС в составе командира Олега Кононенко, космонавтов Николая Чуба и Александра Гребёнкина.

Космонавты поблагодарили всех, кто принёс нашей стране победу, освободив мир от нацизма, тех кто смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни.

Благодаря подвигу ветеранов, уже через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос, отметили космонавты.

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