Гриф "секретно" снят с документов об освобождении Севастополя

Город освободили за год до Великой Победы

Гриф "секретно" снят с документов о героическом освобождении Севастополя. 9 мая 1944 года, после пяти дней штурма, город был отбит у фашистов, причём, с минимальными потерями. В мультимедийном разделе на сайте Минобороны появились новые подробности уникальной военной операции, свидетельства мужества бойцов Красной Армии.

Врага били там, где он не ожидал, как не предполагал и когда не ждал, писали газеты про освобождение Севастополя. Советские войска внезапно для немцев ударили по самому укрепленному участку – Сапун-Горе. Это была каменная крепость - от четырёх до шести линий траншей, до 30 дотов и дзотов на километр фронта, до ста выстрелов в минуту против каждого советского воина. Всё решили точная работа артиллерии и авиации и отважные действия пехоты. Позиции, которые в 1941 и 42 годах немцы не могли взять 250 дней, наши бойцы захватили за восемь часов.

Потери были минимальные - всего 308 человек. Город брали не числом – умением. Только за штурм этой высоты звания Героя удостоились 218 воинов.

Министерство обороны опубликовало очередные архивные документы – вот лишь один из тысяч подвигов тех дней.

Наградной лист Павла Елисова "Под градом осколков и сильного пулемётного огня с двумя бойцами пробрался вплотную к неприятельским огневым точкам и уничтожил их расчёты, тем самым дал возможность продвигаться пехоте. Благодаря смелости и отваге лейтенанта Елисова все контратаки противника были отбиты. В этом бою враг оставил на поле боя более 60 трупов".

Немцам приказали удерживать Севастопольский плацдарм любой ценой. Но уже через пять дней после начала наступления город был освобождён. А фашисты тщетно пытались эвакуироваться по морю, прикрываясь живым щитом.

За долгие 22 месяца оккупации немецко-румынские войска превратили цветущий приморский город в руины – сохранилось всего семь зданий с крышами. От довоенного населения в 112 тысяч осталось чуть более двух. Враги беспощадно уничтожали даже культурные объекты. Взорвали Владимирский Собор и разграбили античное городище Херсонес.

9 мая 1944 года на берегу Чёрного моря красноармейцы и моряки салютовали из стрелкового оружия в честь освобождения Севастополя. Москва ответила 24 залпами из 324 пушек. До Победы над Германией оставался ещё ровно год, но в те майские дни уже никто не сомневался в исходе войны.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"