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Путин провёл переговоры с Пашиняном и Мирзиёевым

09:37
  • четверг
  • 09 мая 2024

Речь шла о развитии экономических связей

После завершения саммита ЕАЭС накануне поздно вечером Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Речь на встрече в Кремле шла о взаимоотношении двух стран, вопросах региональной безопасности, а также об экономическом сотрудничестве.

Российский лидер подчеркнул значительный рост товарооборота, причём, не только в рамках Евразийского экономического союза, сообщает "ТВ Центр".

Также Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили работу правительств двух стран по расширению взаимодействия, существенный рост товарооборота и наращивание поставок сельскохозяйственной продукции из республики.

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