ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бессмертный полк" прошёл по городам мира

12:28
  • четверг
  • 09 мая 2024

В шествиях приняли участие тысячи человек

Традиционная для миллионов россиян акция "Бессмертный полк" в этом году проходит в нашей стране в онлайн-формате. Фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной, выставляют в соцсетях.
Главный праздник России: страна отмечает День Победы

За рубежом шествия проходят в десятках стран. К нашим соотечественникам, чьи предки освобождали мир от нацизма, присоединяются местные жители.

В Париже акция началась на площади Республики. Собравшиеся исполнили песни военных лет, а затем направились на кладбище Пер-Лашез и возложили цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

В Германии крупнейшее шествие состоялось во Франкфурте-на-Майне. А вот в Берлине провести "Бессмертный полк" власти разрешили лишь с серьёзными ограничениями - без флагов и любой символики. В столице Болгарии проведение акции власти запрещают второй год.

Зато десятки наших соотечественников прошли с портретами героев по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке. Массовые акции состоялись в крупнейших городах Турции, Израиля, Испании, Аргентины, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Акция "Бессмертный полк" в Испании
Акция "Бессмертный полк" в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.