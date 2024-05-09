"Бессмертный полк" прошёл по городам мира

В шествиях приняли участие тысячи человек

Традиционная для миллионов россиян акция "Бессмертный полк" в этом году проходит в нашей стране в онлайн-формате. Фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной, выставляют в соцсетях.

За рубежом шествия проходят в десятках стран. К нашим соотечественникам, чьи предки освобождали мир от нацизма, присоединяются местные жители.

В Париже акция началась на площади Республики. Собравшиеся исполнили песни военных лет, а затем направились на кладбище Пер-Лашез и возложили цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

В Германии крупнейшее шествие состоялось во Франкфурте-на-Майне. А вот в Берлине провести "Бессмертный полк" власти разрешили лишь с серьёзными ограничениями - без флагов и любой символики. В столице Болгарии проведение акции власти запрещают второй год.

Зато десятки наших соотечественников прошли с портретами героев по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке. Массовые акции состоялись в крупнейших городах Турции, Израиля, Испании, Аргентины, сообщает "ТВ Центр".

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