Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади

Парад завершился пролётом боевых самолётов

В Москве прошёл торжественный парад в честь Дня Победы. Собравшихся поздравил президент Владимир Путин. Принимал парад глава российского военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

На трибунах присутствовали почётные гости - ветераны, а также лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

Перед началом торжественного смотра с речью выступил Владимир Путин, отметив, что на Западе пытаются переписать правду о второй мировой войне, сносят памятники героям-освободителям и ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев.

Президент особо подчеркнул: сейчас вся страна преклоняется перед участниками спецоперации и славит подвиги бойцов Великой Отечественной. В память о погибших глава государства объявил минуту молчания.

В параде приняли участие более девяти тысяч человек. Это - лучшие военнослужащие, участники СВО, представители Росгвардии, казачества, женские расчёты, курсанты военных училищ и кадеты. По брусчатке проехали механизированные колонны - легендарный танк Т-34, современные образцы боевых машин, доказавших свою эффективность в боях, ракетные комплексы "Ярс", "Искандеры".

Завершился парад пролётом пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи". Штурмовики СУ-25 раскрасили небо в цвета российского флага, сообщает "ТВ Центр".

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