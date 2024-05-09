Путин с Красной площади обратился к героям СВО

Президент поздравил всех россиян с Днём Победы

Владимир Путин в День Победы обратился с Красной площади к участникам специальной военной операции. Президент назвал их всех героями. "С вами – вся Россия!" - подчеркнул он.

Поздравляя всех россиян с днём Победы, глава государства назвал его главным, подлинно народным и священным праздником. Путин отметил, что Россия чтит память всех, кто за неё сражался.

"Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию", - сказал он.

При этом Путин указал, что Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. "Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан", - сказал президент.

Президент отметил, что Россия никому не позволит ей угрожать, а её стратегические силы всегда находятся в готовности. При этом наша страна будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, пообещал глава государства.

Он также сказал, что правда о войне мешает колониальной политике Запада, который пытается исказить правду о ней, так как она мешает колониальной политике.

Своё выступление на Красной площади президент закончил словами: "За Россию! За Победу! Ура!".

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