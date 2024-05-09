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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

11:43
  • четверг
  • 09 мая 2024

Президента сопровождали иностранные гости

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главу государства сопровождали иностранные гости – президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.
Путин с Красной площади обратился к героям СВО

К Вечному огню военнослужащие Президентского полка от имени президентов возложили цветочную гирлянду из тёмно-красных роз, перевитую георгиевской лентой. Сами лидеры принесли к мемориалу букеты алых роз. Военный оркестр исполнил гимн России, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин обратился с Красной площади к россиянам. Президент поздравил их с Днём Победы, глава государства назвал его главным, подлинно народным и священным праздником.

В своей речи Путин отметил, что Россия никому не позволит ей угрожать, а её стратегические силы всегда находятся в готовности. При этом наша страна будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, пообещал глава государства.

Своё выступление на Красной площади президент закончил словами: "За Россию! За Победу! Ура!". Затем состоялся военный парад, завершившийся пролётом боевых самолётов.

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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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