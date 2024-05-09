Над Курской областью сбит украинский воздушный шар

Никто не пострадал

В небе над Курской областью силами ПВО уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли Белгород. Пострадали восемь мирных жителей, повреждены фасады жилых многоэтажных домов, осколками посечены машины. До этого дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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