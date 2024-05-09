Белоруссия присоединится к российским учениям с ядерным оружием

Об этом сообщил Владимир Путин
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Участие Минска в учениях обусловлено наличием на территории Белоруссии российского ядерного тактического оружия, сообщает ТАСС. Соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам двух стран уже дано, подчеркнул президент.
Президент также назвал предстоящие учения плановой работой. "Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал Путин.
На этой неделе Россия объявила о подготовке к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа, авиацией и флотом.
Во время учений планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Всего планируется три этапа учений, их детали не раскрываются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"