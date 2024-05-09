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Белоруссия присоединится к российским учениям с ядерным оружием

12:21
  • четверг
  • 09 мая 2024

Об этом сообщил Владимир Путин

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
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Участие Минска в учениях обусловлено наличием на территории Белоруссии российского ядерного тактического оружия, сообщает ТАСС. Соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам двух стран уже дано, подчеркнул президент.

Президент также назвал предстоящие учения плановой работой.  "Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал Путин.

На этой неделе Россия объявила о подготовке к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа, авиацией и флотом.

Во время учений планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Всего планируется три этапа учений, их детали не раскрываются.

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