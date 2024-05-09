В Варшаве осквернено кладбище советских воинов

Это сделано в День Победы

Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве осквернили в День Победы. Об этом РИА Новости сообщил очевидец.

"Утром перед главным памятником кто-то разлил красную краску. Здесь же разбросали кости животных", - рассказал собеседник агентства.

Ровно года назад во время возложения венков на этом же кладбище радикалы напали на российского посла в Польше Сергея Андреева. Тогда же, в День Победы вандалы осквернили могилы на мемориальном кладбище.

Польша первой из европейских стран начала борьбу с советскими памятниками. За последние годы в стране снесены десятки исторических монументов.

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