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Украинский дрон атаковал НПЗ в Башкирии

13:21
  • четверг
  • 09 мая 2024

Никто не пострадал

Украинский беспилотник упал на территории предприятия "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
ВСУ атаковали нефтебазу на Кубани

На одной из установок произошло задымление. Предприятие работает в штатном режиме.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что дрон повредил помещение насосной станции на заводе в Салавате.

Ранее сегодня в небе над Курской областью был сбит воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью. Ночью ВСУ обстреляли Белгород. Пострадали восемь мирных жителей, повреждены фасады жилых многоэтажных домов, осколками посечены машины. До этого дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

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