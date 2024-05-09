Украинский дрон атаковал НПЗ в Башкирии

Никто не пострадал

Украинский беспилотник упал на территории предприятия "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

На одной из установок произошло задымление. Предприятие работает в штатном режиме.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что дрон повредил помещение насосной станции на заводе в Салавате.

Ранее сегодня в небе над Курской областью был сбит воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью. Ночью ВСУ обстреляли Белгород. Пострадали восемь мирных жителей, повреждены фасады жилых многоэтажных домов, осколками посечены машины. До этого дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"