ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пригласил иностранных гостей на приём в Кремль

14:48
  • четверг
  • 09 мая 2024

В Москву приехали лидеры девяти государств

Владимир Путин дал приём в честь глав государств, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы.

Путин с Красной площади обратился к героям СВО
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Торжественный обед прошёл в Грановитой палате Кремля. Обращаясь к зарубежным гостям, Владимир Путин отметил роль, которую внесли их страны и народы в общую борьбу с фашизмом и японским милитаризмом.

Российский лидер подчеркнул, что наша страна открыта к сотрудничеству и дружбе со всеми, кто разделяет ценности свободы, справедливости и равенства.

До этого, сразу после окончания Парада Победы на Красной площади, Владимир Путин по традиции возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с ним почтили память павших участников Великой Отечественной и иностранные лидеры - президенты девяти государств. От их имени букеты алых роз к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлёвского полка. После минуты молчания прозвучал гимн России, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Прием в честь глав государств, приглашенных на празднование Дня Победы
Прием в честь глав государств, приглашенных на празднование Дня Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.