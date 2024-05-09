Путин пригласил иностранных гостей на приём в Кремль

В Москву приехали лидеры девяти государств

Владимир Путин дал приём в честь глав государств, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы.

Торжественный обед прошёл в Грановитой палате Кремля. Обращаясь к зарубежным гостям, Владимир Путин отметил роль, которую внесли их страны и народы в общую борьбу с фашизмом и японским милитаризмом.

Российский лидер подчеркнул, что наша страна открыта к сотрудничеству и дружбе со всеми, кто разделяет ценности свободы, справедливости и равенства.

До этого, сразу после окончания Парада Победы на Красной площади, Владимир Путин по традиции возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с ним почтили память павших участников Великой Отечественной и иностранные лидеры - президенты девяти государств. От их имени букеты алых роз к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлёвского полка. После минуты молчания прозвучал гимн России, сообщает "ТВ Центр".

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