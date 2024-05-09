Путин на встрече с героями СВО назвал залог победы России

Бойцы проявляют мужество и героизм

Наши воины - участники специальной операции - достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. С такими словами обратился Владимир Путин к командующим подразделений, находящихся сейчас на линии боевого соприкосновения. Встреча состоялась в Кремле 7 мая, сегодня опубликовано видео, снятое на этом мероприятии.

Президент подчеркнул: мужество и героизм в крови у нашего народа, и в этом - залог грядущей победы. Во время разговора глава государства отметил необходимость непрерывно совершенствовать технические средства современной борьбы, сообщает "ТВ Центр". Постоянно возникающие новые задачи успешно решают учёные, конструкторы и так называемый народный ОПК.

"Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет. Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днём и ночью для того чтобы чуть-чуть опережать противника", - отметил Путин.

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