От Камчатки до Калининграда: Россия отмечает День Победы

Во многих городах прошли военные парады

От Камчатки до Калининграда сегодня звучат слова искренней благодарности в адрес героев войны - тех, кто спас страну и мир от фашистских захватчиков. Торжественные парады сегодня прошли в Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, многих других городах.

Одним из первых День Победы встретил Владивосток. В праздничном строю на центральную площадь вышли более полутора тысяч человек. Механизированную колонну по традиции возглавили легендарные танки Т-34.

В Севастополе - двойной праздник. В День Победы отмечают и 80-летие освобождения от фашистских захватчиков. Жители города, волонтёры, ветераны возложили цветы к Вечному огню у мемориала Героической обороны. На улицах и площадях - стены памяти. А ещё все желающие могут написать и отправить письмо участникам СВО.

Более четырёх тысяч человек прошли торжественным маршем на параде в Санкт-Петербурге. А открывали его самые почётные участники - ветераны Великой Отечественной войны. Смотрите репортаж корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"