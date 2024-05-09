Навечно в строю: как проходит акция "Бессмертный полк"

В этом году - в онлайн-формате

Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в этом году в разных форматах. Фотографии героев транслируют на экранах и медиафасадах, выставляют в соцсетях, размещают на автомобили. И по всей стране поздравляют ветеранов. Для них - самые искренние слова благодарности и прямо во дворах - парады и марши в исполнении военных оркестров.

В Кузбассе "Бессмертный полк" прошёл в традиционном формате. Сотни тысяч жителей прошли в строю по улицам и площадям. Ещё десятки миллионов россиян - по-другому, но тоже чтят своих героев.

В этом году впервые к акции присоединились воспитанники детских садов. В Омске - водное шествие "Бессмертного полка". В колонне памяти 12 судов прошли в торжественном строю по Иртышу. В Пермском крае памятную акцию решили провести в воздухе. Парашютисты прыгали с высоты под пять тысяч метров - со знаменами и фотографиями своих фронтовиков.

На медиаэкранах по всей стране в этих дни не реклама, а трансляция виртуального шествия "Бессмертного полка". Портреты героев сменяют друг друга вместе с историями об их подвигах.

Памятные акции проходят в десятках стран. В Париже к нашим соотечественникам, чьи предки освобождали мир от нацизма, присоединились местные жители. А в Германии - крупнейший марш во Франкфурте-на-Майне. В Пекине более семисот человек прошли с портретами фронтовиков. Никто не забыт.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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