Москвичи отмечают День Победы на Поклонной горе

Там открыта выставка трофеев из зоны СВО

В московских парках сегодня, несмотря на прохладную погоду, проходят массовые гуляния и десятки самых разных мероприятий. На Поклонной горе на больших экранах можно было смотреть прямую трансляцию Парада Победы. Музей Победы приглашает на экскурсии и кинопоказы. Ученики московских школ покажут спектакли.

Точка притяжения - выставка трофейного оружия и техники. Подбитые танки, БМП и БТРы, поставленные странами НАТО киевскому режиму. Среди них немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley.

На сцене Поклонной горы звучит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева: идёт концерт в рамках Пасхального фестиваля.

В Парке "Патриот" в танковом музее - экскурсии и мастер-классы. Программа посвящена всем этапам войны – от самого её начала до Великой Победы.

На дворцовой площади музея-усадьбы "Царицыно" посетителей знакомят с историей городов-героев, а также поют любимые фронтовые песни. В парке искусств "Музеон" гостям покажут запись Парада Победы 1945 года и приглашают на концерт творческих коллективов столицы.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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