Пять человек умерли в Астрахани от отравления неизвестным веществом

Ещё 14 астраханцев попали в больницы
В Астрахани возбуждено дело о гибели пяти местных жителей от отравления неизвестным веществом. О массовом отравлении сообщило местное управление СКР.
Известно, что всего отравившихся – около двадцати. 14 человек госпитализированы, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Тела погибших были обнаружены в разных районах города. По предварительным данным, все они употребляли наркотики. Специалисты выясняют, что за вещество стало причиной гибели астраханцев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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