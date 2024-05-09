Пять человек умерли в Астрахани от отравления неизвестным веществом

Ещё 14 астраханцев попали в больницы

В Астрахани возбуждено дело о гибели пяти местных жителей от отравления неизвестным веществом. О массовом отравлении сообщило местное управление СКР.

Известно, что всего отравившихся – около двадцати. 14 человек госпитализированы, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Тела погибших были обнаружены в разных районах города. По предварительным данным, все они употребляли наркотики. Специалисты выясняют, что за вещество стало причиной гибели астраханцев.

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