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Собянин рассказал о главных гостях Парада Победы на Красной площади

18:08
  • четверг
  • 09 мая 2024

Это - ветераны Великой Отечественной

Главными гостями Парада Победы на Красной площади традиционно стали фронтовики и труженики тыла, которые внесли бесценный вклад в защиту нашей Родины. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади

Мэр отметил, что для очевидцев войны сегодняшний день - это не только особый праздник, но и возможность вспомнить своих боевых товарищей.

Сегодня отмечается 79-ая годовщина Великой Победы. Утром Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с праздником. Мэр поблагодарил ветеранов за их подвиг, а москвичей – за поддержку и любовь к Родине.

Сегодня на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы. Со словами благодарности к ветеранам перед началом военного смотра обратился президент Владимир Путин. Парад завершился пролётом над Красной площадью боевых самолётов - своё мастерство показали пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". 

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