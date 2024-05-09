Мэр Москвы рассказал, как столица поддерживает ветеранов

Они окружены заботой и вниманием

Москва активно помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице проживают около 16 тысяч ветеранов, они окружены заботой, им оказывают всестороннюю поддержку. Ветеранам предоставляется адресное медицинское и социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение.

Кроме того, ветеранам доступны бесплатный ремонт квартир, дистанционная система "Тревожная кнопка" для неотложной социальной и медицинской помощи.

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