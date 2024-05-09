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Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

19:05
  • четверг
  • 09 мая 2024

Телеканалы прервали своё вещание

В России в День Победы прошла минута молчания в память павших в борьбе против фашизма. В 18 часов 55 минут по московскому времени телеканалы и радиостанции прервали вещание, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. На её фронтах погибли миллионы советских солдат и офицеров.

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9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Перед россиянами с Красной площади выступил президент Владимир Путин. Затем там состоялся военный парад, по брусчатке прошли, в том числе участники спецоперации. Парад завершился пролётом боевых самолётов – своё мастерство показали пилоты "Стрижей" и "Русских витязей".

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