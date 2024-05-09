Москвичи сдали в Главархив уже 17 тысяч материалов

Стартовал второй этап акции "Московская фотолетопись". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Москвичи могут поделиться фото- и видеоплëнками из своих семейных архивов. Много снимков уже хранятся в Главархиве.

Среди них есть, к примеру, фотографии с открытия спортивного комплекса "Лужники" и виды города. С момента старта акции Главархив получил около 17 тысяч материалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"