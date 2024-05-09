ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал второй этап акции "Московская фотолетопись"

19:42
  • четверг
  • 09 мая 2024

Москвичи сдали в Главархив уже 17 тысяч материалов

Стартовал второй этап акции "Московская фотолетопись". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Москвичи могут поделиться фото- и видеоплëнками из своих семейных архивов. Много снимков уже хранятся в Главархиве.

Среди них есть, к примеру, фотографии с открытия спортивного комплекса "Лужники" и виды города. С момента старта акции Главархив получил около 17 тысяч материалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Семейные фотографии времен Великой Отечественной войны
Семейные фотографии времен Великой Отечественной войны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.