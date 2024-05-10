Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты соберутся на заседание сегодня днём

Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом ночью сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодня во всех фракциях пройдёт обсуждение, а днём депутаты проголосуют. В случае утверждения премьер начнёт формировать новое правительство и в течение двух недель представит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, кроме глав силовых структур и МИДа.

Согласно Конституции, кабинет министров сложил свои полномочия после инаугурации президента, и продолжил исполнять обязанности до формирования нового состава, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"