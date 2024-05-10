ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

10:00
  • пятница
  • 10 мая 2024

Депутаты соберутся на заседание сегодня днём

Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом ночью сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Путин поручил не допустить пауз в работе правительства
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

Сегодня во всех фракциях пройдёт обсуждение, а днём депутаты проголосуют. В случае утверждения премьер начнёт формировать новое правительство и в течение двух недель представит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, кроме глав силовых структур и МИДа.

Согласно Конституции, кабинет министров сложил свои полномочия после инаугурации президента, и продолжил исполнять обязанности до формирования нового состава, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.