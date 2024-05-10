Собянин сообщил о сбитом в Подольске беспилотнике

Пострадавших нет

Минувшей ночью в подмосковном Подольске был сбит летевший в сторону столицы украинский беспилотник. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Туда выехали специалисты экстренных служб.

Также минувшей ночью был атакован НПЗ в Калужской области. Оперативные подразделения быстро справились с возникшим на месте падения дрона пожаром. Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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