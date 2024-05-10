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В Ереване люди на улицах требуют отставки Пашиняна

11:04
  • пятница
  • 10 мая 2024

Акция проходит уже второй день подряд

Многотысячный митинг за отставку премьера Никола Пашиняна прошёл в центре Еревана. Жители Армении прибыли в столицу, чтобы выразить протест планам правительства по демаркации границы с Азербайджаном и передаче ряда приграничных территорий.

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Движение оппозиции возглавил архиепископ Армянской церкви. Он пообещал инициировать в парламенте импичмент в отношении главы кабинета министров, сообщает "ТВ Центр".

Во время митинга на площади Республики в толпу въехал самосвал КамАЗ с поднятым кузовом. Только благодаря тому, что он двигался с небольшой скоростью, никто не пострадал. Водитель задержан. В полиции сообщили, что он был нетрезв.

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