США отказались передавать Израилю мощные авиабомбы

Из-за жертв среди мирного населения Газы

США приостановили передачу трёх с половиной тысяч авиабомб Израилю. Как сообщили в Пентагоне, это связано с ситуацией в Рафахе, где со дня на день может начаться полноценная наземная операция. Ранее президент Джо Байден предупредил Тель-Авив: в случае масштабного наступления Вашингтон ограничит военную помощь.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: у Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку. А по сути, оправдал убийство палестинцев, напомнив западным партнёрам, что лишь повторяет опыт США на Ближнем Востоке и во время Второй мировой.

В частности, в битве за Манилу от рук американских военных погибли сто тысяч мирных жителей. О том, что Израиль отверг предложения посредников прекратить огонь в секторе Газа, сообщила ХАМАС.

Тем временем, в Тель-Авиве снова прошёл массовый митинг за продолжение переговоров. А в Амстердаме полиция жёстко разогнала студенческую акцию в поддержку Палестины. Задержаны более 30-ти участников протестов, сообщает "ТВ Центр".

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