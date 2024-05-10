Под Калугой загорелся НПЗ после атаки дрона

Пожар оперативно потушен

ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. На месте падения беспилотника на территории предприятия возник пожар, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его информации, пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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