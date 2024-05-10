Стало известно о подвиге старшего сержанта Киселёва

Его подразделение нанесло противнику серьёзные потери

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Тимур Ахмадов во время штурма опорного пункта ВСУ получил контузию, но не покинул поле боя, сообщает "ТВ Центр".

Он скрытно пробрался к противнику и уничтожил трёх боевиков броском гранаты, после чего занял вражескую позицию. Мотострелки до прибытия основных сил в течение суток удерживали опорник неонацистов.

Старший сержант Алексей Киселёв и его подразделение попало под обстрел националистов во время возведения минных заграждений. Несмотря на численное преимущество неприятеля, наши бойцы нанесли ему серьёзные потери. Противник отступил, так и не сумев прорвать оборону российских войск.

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