Госдума приступила к обсуждению кандидатуры Мишустина на пост премьера

Голосование намечено на сегодня

Госдума сегодня рассмотрит внесённую Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. После инаугурации президента правительство ушло в отставку. И впервые в истории страны парламент будет утверждать не только главу, но и состав кабмина.

По закону, президент должен был представить кандидатуру нового главы правительства в течение двух недель. О том, что депутатам нужно выйти на работу в праздничный день, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил им сегодня утром. Буквально через несколько часов обсуждение началось в профильных комитетах. Так, комитет по контролю одобрил процедуру рассмотрения претендента на пост премьер-министра.

Меньше чем через полчаса, исполняющий обязанности главы правительства и кандидат на новый срок Михаил Мишустин, встретится с пятью думскими фракциями. Беседы пройдут в закрытом формате.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, процедура будет полностью выполнена, несмотря на то, что депутаты Мишустина знают, и оценка его работы положительная

"Состоятся выступлении руководителей фракций, потом уже голосование. Итог голосования решит вопрос, после чего направим документы президенту, за ним решение", - сказал Володин.

Нижняя палата парламента будет утверждать состав правительства: председателя, его заместителей и федеральных министров. Эта норма предусмотрена обновленной Конституцией 2020 года. Таким образом, ответственность за решения правительства будет лежать и на депутатах, которые его утвердили. Исключение составляют министры силового блока: по их кандидатурам президент должен проконсультироваться с Советом Федерации.

Сам Михаил Мишустин сегодня выступит на заседании и расскажет о программе основных направлений работы правительства в ближайшие годы, ответит на вопросы представителей фракций - по два от каждой.

58-летний Михаил Мишустин возглавляет правительство почти четыре с половиной года. Он и его кабинет принимал решения во время пандемии ковида, а также несёт личную ответственность за исполнение национальных проектов.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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