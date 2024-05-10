Собянин рассказал о благоустройстве на севере Москвы

Предстоит большая работа
О благоустройстве на севере Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в Коптеве работы запланированы в парке "Вишнёвый сад".
Там сделают зону отдыха, приведут в порядок дорожки, установят новые детские и спортивные площадки и проведут озеленение.
В Тимирязевском районе преобразят сквер Соломенной сторожки, его украшением станет оранжерея с многоуровневыми цветниками.
Благоустройство пройдёт и в парке "Савёловский". На аллее возле входа появятся подвесные качели, а возле фонтана - площадка для игр с мячом.
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