Собянин рассказал о благоустройстве на севере Москвы

Предстоит большая работа

О благоустройстве на севере Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в Коптеве работы запланированы в парке "Вишнёвый сад".

Там сделают зону отдыха, приведут в порядок дорожки, установят новые детские и спортивные площадки и проведут озеленение.

В Тимирязевском районе преобразят сквер Соломенной сторожки, его украшением станет оранжерея с многоуровневыми цветниками.

Благоустройство пройдёт и в парке "Савёловский". На аллее возле входа появятся подвесные качели, а возле фонтана - площадка для игр с мячом.

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