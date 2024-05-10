В Москве прошла премьера киноальманаха "Забытые"

Её приурочили ко Дню Победы

В Москве ко Дню Победы приурочили премьеру киноальманаха "Забытые". Она прошла на международной выставке-форуме "Россия". Цикл из пяти документальных фильмов показывает подлинных героев и события в Европе времён Второй мировой войны - те, о которых сейчас там так стараются забыть.

В этом фильме о войне есть блогерские видео и исторические реконструкции. Пять новелл объединили в киноальманах "Забытые". Факты и зарисовки отзываются болью.

"Само название говорит о фильме очень много, потому что забытые - не только люди, не только забытые в странах Европы советские герои, национальные герои, которые сражались с нацизмом. Забыты ещё и уроки истории, которые Вторая мировая война преподала всем, но почему-то помним только мы в России, в Белоруссии. В Европе забывают", - говорит автор идеи фильма Павел Шинкарёв.

Киноновеллы рассказывают, как в европейских странах сносят памятники советским воинам и запрещают возлагать цветы к уже опустевшим постаментам. Авторы работали в архивах, общались с поисковиками, военными консультантами, чтобы рассказать, как в СССР одежду шили дети, в то время, как западные бренды сотрудничали с нацистами.

Съёмки шли около двух месяцев в разных регионах России, в том числе в луганском городе Краснодон, где действовали смелые подпольщики из "Молодой гвардии", расправа над которыми была чудовищной и жестокой.

После премьеры фильма "Забытые" в павильоне "Газпром" на ВДНХ увиденное зрители обсуждали с актёрами и съёмочной группой. Люди не сдерживали эмоции и слезы. Премьерные показы пройдут также в 40 российских регионах.

Наталья Бабкина, «ТВ Центр»

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