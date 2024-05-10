Взломана оборона ВСУ на купянском направлении

Освобождаются новые территории

Российские войска взламывают оборону украинских националистов, развивая наступление на купянском и авдеевском участках фронта. Тяжёлые бои идут в Запорожской области, где наши подразделения закрепились на окраинах двух населённых пунктов.

Скоротечный бой позволил пробить ещё одну брешь в укреплениях ВСУ на Харьковщине. Наши подразделения взломали оборону националистов в посёлке Берестовое и начали его освобождение. Первые позиции на окраинах уже захвачены.

Важные сообщения приходят этим утром с авдеевского направления. Бойцы докладывают – освобожден посёлок Уманское. Наши штурмовики подняли в нём красный флаг. А вслед отступающим националистам бьют установки "Град".

В Красногоровке наши подразделения, действуя малыми группами, просочились на территорию промзоны. И выбили радикалов из их основного опорного пункта – местного кирпичного завода. Сегодня вокруг Красногоровки наши войска формируют огневой котёл. И несколько подразделений националистов уже находятся в окружении.

В Запорожской области наши бойцы ворвались на окраины Урожайного и Старомайорского. Заняли несколько домов и окопались. ВСУ неоднократно контратаковали, пытаясь вернуть позиции, но безрезультатно.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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