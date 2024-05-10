Собянин рассказал о развитии транспортных узлов в Москве

Все проекты предусматривают благоустройство территорий

В Москве продолжаются масштабные работы по развитию транспортных узлов. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Среди приоритетов развития - транспортный узел возле станции метро "Хорошёвская". Там уже можно пересесть с одного вида транспорта на другой.

Развивается и транспортный удел "Митьково": возводится новые городской вокзал МЦД-3. Оба этих проекта предполагают благоустройство территории рядом.

Завершается создание транспортного узла "Селигерская" и продолжается развитие вокзала "Тимирязевская". Он объединяет одноимённые станции МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт.

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