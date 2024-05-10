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День Победы на Украине отметили вопреки бесчинству властей

13:29
  • пятница
  • 10 мая 2024

Люди не испугались и пришли к Вечному огню

На Украине полным ходом продолжается разгром Православной церкви. А 9 мая списки неблагонадёжных граждан пополнили те, кто рискнул прийти к Вечному огню отдать дань памяти воевавшим с фашизмом.
Москвичи отмечают День Победы на Поклонной горе

Применять силу по отношению к паре пенсионеров молодые полицейские всё-таки постеснялись. Но за то, что возлагать цветы к Вечному огню в Киеве Галина Савченко со спутником пришли в советской военной форме, всё-таки составили протокол об административном правонарушении. Могли и посадить на пять лет – закон позволяет.

Борьбу на Украине парадоксальным образом ведут и с красными звёздами, и с Православной церковью. В Черновицкой области прямо на Светлой седмице раскольники из националистической ПЦУ захватили очередной сельский храм. Болгаркой срезали замки, а попытавших воспротивиться этому прихожан грубо вытолкали из церкви. Для острастки пустили слезоточивый газ. При абсолютном бездействии полиции.

Одержав победу над старушками, уже внутри захватчики отслужили благодарственный молебен. Как сообщают очевидцы, церковных облачений на всех не хватило – пришлось забрать у местного священника.

Но главные силы брошены на поиски уклонистов. Новую инициативу озвучили в Верховной раде: банковские счета тех, кто не хочет на фронт и не платит огромные штрафы, предлагают блокировать, а на имущество налагать взыскание.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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