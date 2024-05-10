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Мишустин начал консультации с думскими фракциями

12:38
  • пятница
  • 10 мая 2024

Его кандидатуру на пост премьера предложил президент

Михаил Мишустин прибыл в Госдуму и начал консультации с парламентскими фракциями, сообщает ТАСС. Сегодня президент Владимир Путин внёс в Думу кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства.
Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Встречи кандидата в премьера пройдут со всеми думскими фракциями, затем Госдума проведёт заседание, на котором заслушает доклад Мишустина. Ближе к вечеру запланировано голосование по кандидатуре главы правительства.

В случае утверждения премьер начнёт формировать новый кабмин и в течение двух недель представит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, кроме глав силовых структур и МИДа. Их по представлению президента обсудит Совет Федерации.

Согласно Конституции, кабинет министров сложил свои полномочия после инаугурации президента, и продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

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