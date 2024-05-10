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Путин встретился с Мишустиным перед голосованием в Думе

13:05
  • пятница
  • 10 мая 2024

Оно состоится сегодня вечером

"Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства", - с такими словами к Михаилу Мишустину обратился Владимир Путин. Перед голосованием в Госдуме по кандидатуре премьера президент встретился с ним в Кремле.
Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Путин выразил надежду, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства. По мнению главы государства, кабмин в сложных условиях немало сделал за предыдущие годы.

Со своей стороны, Мишустин пообещал Путину, что никаких пауз в работе правительства не будет.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин уже прибыл в Госдуму и начал консультации с парламентскими фракциями

Сегодня президент Владимир Путин внёс в Думу кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства. Днём 10 мая Госдума проведёт заседание, на котором заслушает доклад Мишустина. Ближе к вечеру запланировано голосование по кандидатуре главы правительства.

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