ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии креативных кластеров в Москве

17:11
  • пятница
  • 10 мая 2024

Их число постоянно растёт

За пять лет количество креативных кластеров в Москве увеличилось почти в два раза. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас в городе свыше 30 таких кластеров. Больше половины из них расположились на площадках старых промышленных предприятий.

В цехах закрытого Хлебозавода №5 работает "Центр Зотов", на территории бывшей текстильной фабрики "Трёхгорная мануфактура" открыт креативный квартал, а в ЦНИИчермет действует "Суперметалл" – площадка, на которой работают компании из отраслей архитектуры, дизайна, рекламы, музыки и IT.

Также Собянин сообщил, что скоро в Москве откроется МЕТМАШ - кинокластер полного цикла.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Креативный кластер
Креативный кластер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.