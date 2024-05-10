Собянин рассказал о развитии креативных кластеров в Москве

Их число постоянно растёт

За пять лет количество креативных кластеров в Москве увеличилось почти в два раза. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас в городе свыше 30 таких кластеров. Больше половины из них расположились на площадках старых промышленных предприятий.

В цехах закрытого Хлебозавода №5 работает "Центр Зотов", на территории бывшей текстильной фабрики "Трёхгорная мануфактура" открыт креативный квартал, а в ЦНИИчермет действует "Суперметалл" – площадка, на которой работают компании из отраслей архитектуры, дизайна, рекламы, музыки и IT.

Также Собянин сообщил, что скоро в Москве откроется МЕТМАШ - кинокластер полного цикла.

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