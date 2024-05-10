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В Петербурге с моста в реку рухнул автобус с пассажирами

14:39
  • пятница
  • 10 мая 2024

Спасатели помогли людям выбраться

Три человека погибли в Санкт-Петербурге при падении пассажирского автобуса в Мойку. Водитель не справился с управлением, машина пробила ограждение моста и упала в воду, сообщает ТАСС.

Спасатели МЧС, оперативно прибывшие на машинах и катерах к месту происшествия, спасли семерых пассажиров автобуса. Десять человек выбрались из затопленного салона самостоятельно.

Региональный главк МВД сообщил, что водитель автобуса задержан. Также в полицию доставлен водитель легкового автомобиля, с которым автобус столкнулся перед падением в реку.

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Автобус с пассажирами рухнул с моста в Санкт-Петербурге
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