В Петербурге с моста в реку рухнул автобус с пассажирами

Спасатели помогли людям выбраться

Три человека погибли в Санкт-Петербурге при падении пассажирского автобуса в Мойку. Водитель не справился с управлением, машина пробила ограждение моста и упала в воду, сообщает ТАСС.

Спасатели МЧС, оперативно прибывшие на машинах и катерах к месту происшествия, спасли семерых пассажиров автобуса. Десять человек выбрались из затопленного салона самостоятельно.

Региональный главк МВД сообщил, что водитель автобуса задержан. Также в полицию доставлен водитель легкового автомобиля, с которым автобус столкнулся перед падением в реку.

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