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Мишустин назвал основные направления работы нового правительства

14:49
  • пятница
  • 10 мая 2024

Госдума обсуждает кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, назвал основные направления, на которых сконцентрируется новое правительство, сообщает ТАСС.
Путин встретился с Мишустиным перед голосованием в Думе

"Первое - укрепление экономики. Второе - обеспечение технологического суверенитета. Третье - цифровая трансформация. Четвёртое - народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое - повышение благосостояния граждан. Шестое - сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры", — сказал он.

Кандидат на пост главы кабмина заявил, что основой работы правительства в следующие шесть лет считает послание президента Федеральному Собранию. Он также отметил, что правительство за четыре года смогло существенно повысить эффективность госаппарата, улучшить координацию ветвей власти.

"Президент поставил серьёзную задачу - к 2030 году Россия должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей", - сказал Мишустин.

Сегодня в Госдуме прошли консультации парламентских фракций с Михаилом Мишустиным. В ночь на 10 мая президент Владимир Путин внёс в Думу его кандидатуру на должность председателя правительства. Утром глава государства провёл встречу с исполняющим обязанности премьер-министра.

Сейчас Госдума проводит заседание, на котором с докладом выступает Мишустин. После этого запланировано голосование по кандидатуре главы правительства.

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