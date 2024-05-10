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В Парке Горького спасли провалившихся в канализацию утят

19:16
  • пятница
  • 10 мая 2024

Мама-утка терпеливо ждала

"ТВ Центр" делится историей спасения утиного семейства в столичном Парке Горького. Семь птенцов провалились сквозь решётку ливневой канализации.

Как говорят прохожие, заволновавшаяся утка-мама буквально стала звать на помощь. Люди вызвали спасателей. Бригада оперативно прибыла на место.

Специалисты сняли решётку и одного за другим вызволили утят целыми и невредимыми. Утка терпеливо наблюдала и ждала. А воссоединившись, счастливое семейство отправилось по своим делам.

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