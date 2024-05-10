Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьера

Большинство депутатов проголосовало "за"

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Подавляющее число депутатов проголосовало "за".

В ночь на 10 мая президент Владимир Путин внёс в Думу кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства. Днём 10 мая прошли консультации Мишустина со всеми парламентскими фракциями. Затем Госдума провела заседание, на котором заслушала доклад кандидата в премьеры.

Он назвал основные направления, на которых сконцентрируется новое правительство. Это - укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов.

Кандидат на пост главы кабмина заявил, что основой работы правительства в следующие шесть лет считает послание президента Федеральному Собранию.

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