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В Москве увеличены гранты одарённым учащимся школ искусств

19:44
  • пятница
  • 10 мая 2024

Постановление подписал Сергей Собянин

В Москве более чем в три раза увеличены гранты наиболее одарённым учащимся детских школ искусств и творческих колледжей. Подробности подписанного Сергеем Собяниным постановления опубликованы на портале мэра.

Поощрительные гранты мэра Москвы для одарённых детей, которые обучаются в школах искусств, учредили в 2015 году. Средства выделяют учащимся от семи до 20 лет.

В системе департамента культуры столицы работает 137 школ искусств, 10 колледжей, одна средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием и один вуз. Все они имеют право на получение грантов мэра.

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