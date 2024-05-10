Названы даты рассмотрения в Думе кандидатур вице-премьеров и министров

Подробности сообщил Вячеслав Володин

Кандидатуры на должности вице-премьеров правительства будут рассмотрены на заседании Госдумы 13 мая, а на посты министров – 14 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сегодня Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

В ночь на 10 мая президент Владимир Путин внёс в Думу кандидатуру Мишустина на должность премьера. Утром президент провёл в Кремле встречу с Мишустиным. Затем прошли его консультации со всеми парламентскими фракциями. Днём Госдума провела заседание, на котором заслушала доклад кандидата.

Мишустин пообещал, что основой работы правительства в следующие шесть лет станет послание президента Федеральному Собранию.

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