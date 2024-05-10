Путин утвердил Мишустина председателем правительства

Президент подписал соответствующий указ

Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ за подписью президента опубликован на сайте Кремля.

В ночь на 10 мая Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Утром президент провёл в Кремле встречу с Мишустиным.

Затем прошли консультации Мишустина со всеми парламентскими фракциями. Днём Госдума провела заседание, на котором заслушала доклад кандидата и большинством голосов проголосовала за утверждение Мишустина главой правительства.

В своём выступлении перед депутатами Мишустин пообещал, что основой работы правительства в следующие шесть лет станет послание президента Федеральному Собранию.

Позже спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что кандидатуры на должности вице-премьеров правительства будут рассмотрены на заседании Госдумы 13 мая, а на посты министров – 14 мая.

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