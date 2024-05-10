Путин утвердил Мишустина председателем правительства

Президент подписал соответствующий указ
Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ за подписью президента опубликован на сайте Кремля.
В ночь на 10 мая Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Утром президент провёл в Кремле встречу с Мишустиным.
Затем прошли консультации Мишустина со всеми парламентскими фракциями. Днём Госдума провела заседание, на котором заслушала доклад кандидата и большинством голосов проголосовала за утверждение Мишустина главой правительства.
В своём выступлении перед депутатами Мишустин пообещал, что основой работы правительства в следующие шесть лет станет послание президента Федеральному Собранию.
Позже спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что кандидатуры на должности вице-премьеров правительства будут рассмотрены на заседании Госдумы 13 мая, а на посты министров – 14 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"