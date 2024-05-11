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Три человека погибли при ударе по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS

10:00
  • суббота
  • 11 мая 2024

Среди пострадавших есть подросток

Три человека погибли, восемь пострадали во время ракетного удара по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР. ВСУ обстреляли её, предположительно, американскими ракетами ATACMS, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

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Следственный комитет объявил, что начал расследование обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки.

После удара на нефтебазе начался пожар. Также известно, что среди пострадавших есть ребёнок.

Минувшей ночью ракетной атаке подвергся Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших.

 

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