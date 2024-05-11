Белгород подвергся ракетной атаке: есть пострадавшие

Огонь вёлся из чешской РСЗО "Вампир"

В Белгородской области этой ночью два раза звучали сигналы о ракетной опасности со стороны ВСУ. Наши системы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд "Вампир" и девять дронов, сообщили в Минобороны.

Во время террористической атаки радикалов пострадали восемь мирных жителей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. После обстрела националистов пять населённых пунктов остались без света, повреждены линия электропередачи, 44 частных жилых дома и четыре автомобиля. На местах работают оперативные и аварийные службы.

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