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Спас сослуживцев: подвиг рядового Буракова

10:46
  • суббота
  • 11 мая 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Егор Лунёв, несмотря на атаки вражеских дронов и регулярные артиллерийские обстрелы боевиков, успешно проводит работы по развертыванию систем видеонаблюдения и радиомостов, способствует организации устойчивой, бесперебойной связи между командованием и подразделениями.

Гвардии рядовой Алексей Бураков под ударами радикалов вынес из-под огня противника и оказал первую помощь десяти сослуживцам, чем спас им жизнь. А потом продолжил выполнять боевую задачу по штурму укрепленных позиций ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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