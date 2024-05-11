Спас сослуживцев: подвиг рядового Буракова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Егор Лунёв, несмотря на атаки вражеских дронов и регулярные артиллерийские обстрелы боевиков, успешно проводит работы по развертыванию систем видеонаблюдения и радиомостов, способствует организации устойчивой, бесперебойной связи между командованием и подразделениями.

Гвардии рядовой Алексей Бураков под ударами радикалов вынес из-под огня противника и оказал первую помощь десяти сослуживцам, чем спас им жизнь. А потом продолжил выполнять боевую задачу по штурму укрепленных позиций ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"